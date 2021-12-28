Верховный суд вернул Медербеку Саккараеву мандат депутата ЖК

Сегодня Центризбирком должен провести заседание, чтобы зарегистрировать его как депутата ЖК.
Сегодня, 28 декабря, Веховный суд отменил решение Административного суда Бишкека в отношении Медербека Саккараева, которого ЦИК отказался регистрировать как депутата Жогорку Кенеша по Чуй-Кеминскому округу №31, подозревая у него наличие казахского гражданства. Об этом Kaktus.media рассказали сторонники Саккараева.
Напомним, что ЦИК отказался регистрировать Медербека Саккараева как депутата ЖК и победителя по Чуй-Кеминскому округу №31 из-за того, что он не указал наличие казахстанского гражданства. Позже посольство Казахстана отметило, что Саккараев не числится гражданином РК.
В итоге Административный суд отказал в рассмотрении жалобы и оставил решение Центризбиркома в силе. Но ВС КР удоволтверил кассационную жалобу кандидата.
Сегодня Центризбирком должен провести заседание, чтобы зарегистрировать его как депутата ЖК.
Источник: Кактуз
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