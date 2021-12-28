Арестованного кандидата в депутаты Акбокона Таштанбекова просят отпустить домой

«Он выиграл на выборах, он избранный депутат и должен быть на свободе»

Сторонники арестованного кандидата в депутаты ЖК, выигравшего выборы по Иссык-Атинскому одномандатному округу, Акбокона Таштанбекова просят изменить ему меру пресечения.

Сегодня на пресс-конференции в Бишкеке они обратились с такой просьбой к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

Как сказал на пресс-конференции полковник в отставке, ветеран Афганской войны и баткенских событий Чолпонбек Беккелдиев, никакого призыва к межнациональному и межрегиональному конфликту со стороны Таштанбекова не было. Он попросил власти рассмотреть дело кандидата в рамках закона и изменить ему меру пресечения на домашний арест.

«Он выиграл на выборах, он избранный депутат и должен быть на свободе», — отметил полковник Беккелдиев.

Напомним, Акбокона Таштанбекова задержали 6 декабря и водворили в СИЗО ГКНБ. Его подозревают в «возбуждении межнациональной и межрегиональной розни». Как сообщали в ГКНБ, в ходе парламентских выборов в соцсетях опубликовали видео с участием Таштанбекова, где кандидат «явно совершает действия, направленные на возбуждение межнациональной и межрегиональной розни».

Сам кандидат в депутаты заявил, что в деле нет ни потерпевших, ни свидетелей, а видео, из-за которого его задержали, было смонтировано.

Акбокон Таштанбеков является лидером «Политической партии Ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов».

На прошедших парламентских выборах он прошел в Жогорку Кенеш по одномандатному Исык-Атинскому округу.

Источник: bulak.kg