В службе информационной политики администрации президента новый глава

Алтынбек Жумаев назначен руководителем службы информационной политики администрации президента.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Распоряжение, согласно которому Жумаев Алтынбек Мусаевич назначен руководителем службы информационной политики администрации президента Кыргызской Республики, подписал Садыр Жапаров.
Ранее президент подписал распоряжение, согласно которому от должности руководителя данной службы была освобождена Марс Нурай.
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