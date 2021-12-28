(Видео) Студентов колледжа в Шопокове заставляют сменить религию под угрозой отчисления

По их словам, учащихся заставляют ходить на религиозные собрания, несмотря на то, что они мусульмане.

Студенты Кыргызского международного универсального колледжа в городе Шопоков жалуются на то, что педагогический состав заставляет их читать библию и агитирует за данную религию. При этом учащимся, по их словам, грозят отчислением.

«Во время пар нас заставляют читать библию, в случаи отказа ректор Рю Мин прямо заявляет, что в таком случае мы должны по собственному желанию написать заявление об отчислении. Также преподаватели-волонтеры из США и Южной Кореи зовут нас на встречи и рассказывают о какой-то религии, и просят прочесть эти книги», — заявили студенты.

По их словам, учащихся заставляют ходить на религиозные собрания, несмотря на то, что они мусульмане. А по программе «студент по обмену на учебу в Корею» отправляют только тех, кто примет их религию.

Молодые люди выложили в соцсетях видеообращение.

Источник: Булак