(Видео) Студентов колледжа в Шопокове заставляют сменить религию под угрозой отчисления

По их словам, учащихся заставляют ходить на религиозные собрания, несмотря на то, что они мусульмане.
Студенты Кыргызского международного универсального колледжа в городе Шопоков жалуются на то, что педагогический состав заставляет их читать библию и агитирует за данную религию. При этом учащимся, по их словам, грозят отчислением.
«Во время пар нас заставляют читать библию, в случаи отказа ректор Рю Мин прямо заявляет, что в таком случае мы должны по собственному желанию написать заявление об отчислении. Также преподаватели-волонтеры из США и Южной Кореи зовут нас на встречи и рассказывают о какой-то религии, и просят прочесть эти книги», — заявили студенты.
По их словам, учащихся заставляют ходить на религиозные собрания, несмотря на то, что они мусульмане. А по программе «студент по обмену на учебу в Корею» отправляют только тех, кто примет их религию.
Молодые люди выложили в соцсетях видеообращение.
Источник: Булак
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