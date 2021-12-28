Жанар Акаев получит мандат депутата парламента. ЦИК проиграл в Верховном суде

Благодаря поправке в распределении мандатов, полученных партией "Альянс", произошли изменения.

Сегодня, 28 декабря, в Верховном суде прошло слушание по кассационной жалобе Центризбиркома на решение Административного суда Бишкека о мандатах для партии "Альянс". Об этом Kaktus.media рассказал юрист партии "Альянс" Марат Какишев.

По его словам, ВС оставил в силе решение, согласно которому перераспределение мандатов Центризбиркомом с учетом гендерной квоты признано недействительным.

Напомним, ЦИК внес изменения в постановление "О порядке голосования, установления итогов голосования на выборах", а именно в пункт, касающийся распределения мандатов между претендентами разного пола.

Благодаря поправке в распределении мандатов, полученных партией "Альянс", произошли изменения. Вместо Жанара Акаева мандат уходил женщине - Токтобубу Оргалча. Сама партия оказалась несогласной с таким решением и подала иск.

Теперь ЦИК должен выдать мандат Акаеву.

Источник: Кактуз