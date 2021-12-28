В Бишкеке загорелся склад Маслосырбазы (видео)

В Бишкеке на складе Маслосырбазы произошел пожар.

Об этом Kaktus.media сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, возгорание произошло на складе №8.

"Первый пожарный расчет прибыл на место в 12:00, сейчас уже привлечена третья бригада", - рассказали в пресс-службе.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Источник: Кактуз