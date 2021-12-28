Изменены схемы движения еще трех маршруток и одного автобуса в Бишкеке

В Бишкеке изменены схемы движения еще трех маршруток и одного автобуса, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Так, маршрут №129 теперь курсирует по улицам Бейшеналиевой, Рыскулова, Кулиева с выездом на проспект Жибек Жолу. Далее маршрут следует по той же схеме движения до конечной остановки на улице Коммунаров.
Кроме того, продлена схема движения маршрута №215 — по улице Лущихина до улицы Тенир-Тоо, а также маршрута №118 — он будет следовать до средней школы №90 по улице Орокской.
Также частично изменена схема движения автобусного маршрута № 17 — он идет по улице Сыдыгалиева, Джамгырчинова, Интергельпо и далее с выездом на улицу Дэн Сяопина.
Напомним, ранее в Бишкеке также изменили схемы движения маршруток №211, №135, №121, №106 и №169.
Источник: bulak.kg
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