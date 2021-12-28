Нурай Марс освобождена от должности главы пресс-службы президента

Нурай Марс была назначена на эту должность в мае 2021 года.

Нурай Марс освобождена от должности руководителя службы информационной политики администрации президента. Соответствующее распоряжение подписал Садыр Жапаров, сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, Нурай Марс была назначена на эту должность в мае 2021 года.