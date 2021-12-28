(Фото) Учителей не пускают учить онкобольных детей

Учителям запретили допуск к детям в палаты, хотя наши педагоги одевают форму, чепчики, маски, сменную одежду.

Директор Национального центра охраны материнства и детства Гульзат Меймерова на протяжении месяца препятствует работе госпитальной школы в новом отделении онкологии. Пост об этом на своей странице в Facebook написала основатель благотворительного фонда Динаяра Аляева.

Отделение детской онкологии и онкогематологии открылось в Национальном центре охраны материнства и детства в сентябре этого года. Построило и оборудовало отделение в пять этажей общественное объединение «Ас-Сафа».

По словам Динары Аляевой, директор Центра охраны материнства и детства сначала не давала кабинет для занятий, хотя при строительстве фондом «Ас-Сафа» были предусмотрены учебные кабинеты для детей на каждом этаже.

После того, как она направила жалобу на имя заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова, руководство Центра выделило детям игровую комнату на первом этаже, которая изначально была предусмотрена как игровая для амбулаторных больных.

«Учителям запретили допуск к детям в палаты, хотя наши педагоги одевают форму, чепчики, маски, сменную одежду. Учителя занимались с лежачими детьми в Национальном центре онкологии и гематологии, потому что им сложно было вставать. Сказали нужен ПЦР, мы готовы сдавать ПЦР если нам предоставят доказательства что все медицинские работники которые (даже не меняют обувь заходя с улицы в больницу, где учителя одевают бахилы) имеют ПЦР каждые 24 часа!», – говорится в посте.

Она сообщает что каждый приход учителей в больницу сопровождается скандалом. Руководство отделения даёт команду медперсоналу не пускать педагогов, ссылаясь что нет договора. Хотя договор есть и его отправили руководству НЦОМиД.

С просьбой решить эту проблему, Динара Аляева обращается к президенту.

«Садыр Нургожоевич, директор больницы получающая заработную плату с наших налогов, государственный служащий нарушает права детей на получение образования на основании статьи 46 Конституции Кыргызской Республики, пунктов 1,6 Статьи 10 «Кодекс Кыргызской Республики о детях», статьи 3 «Закон Кыргызской Республики», «Концепции развития инклюзивного образования в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы Кыргызской Республики» в целях обеспечения права на образование несовершеннолетних граждан Кыргызской Республики, нуждающихся в длительном лечении!», – пишет Динара Аляева.

Сообщается также что кроме того, Меймерова отказалась брать на работу единственного в стране профессора детского онколога Макимбетова.

«В коллективе НЦОМиД царит не здоровая атмосфера, люди боятся выразить своё мнение!», – информирует глава фонда.



Источник: reporter.kg