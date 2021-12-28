Китай закрывает границу с Кыргызстаном

По данным управления пункты пропуска будут закрыты с 01 по 03 января 2022 года.

В связи с празднованием Нового года Китай временно закрывает пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный», расположенные на кыргызско-китайском участке границы. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

По данным управления пункты пропуска будут закрыты с 01 по 03 января 2022 года.

«Пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» возобновят функционирование 04 января 2022 года в соответствии с особым алгоритмом, предусматривающим только перемещение транспортных средств и грузов из Китая в Кыргызстан», – сообщает ГКНБ.

Источник: reporter.kg