В США сняли фильм про Всемирные игры кочевников

Крупнейший спортивный журнал США Sports Illustrated выпустил документальный фильм об играх кочевников.
Об этом на своей странице сообщил Касым Рахманкулов.
По его словам, крупнейший спортивный журнал США Sports Illustrated посетил Кыргызстан в 2018 году и снял документальный фильм об играх кочевников.
"Я работал день и ночь переводчиком, помощником и водителем у двух лучших парней, продюсера Бена Тейтельбаума и оператора Райана Митчела. Глазами этих двух журналистов зрители в США смогли увидеть суть кочевой игры, философию кочевой жизни. Основную часть фильма, конечно же, заняла игра "Кок бору". На мой взгляд, больше всего впечатлила двоих гостей мужская игра.
Меня беспокоит, что Facebook может заблокировать видео из-за проблем с авторскими правами. Ролик пока не публиковался ни на одном публичном ресурсе", - написал Рахманкулов.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!