Принято постановление кабинета министров «О развитии сельскохозяйственных кооперативов, семенных и племенных хозяйств»

Меры по развитию сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
Местным государственным администрациям совместно с Министерством сельского хозяйства поручено создать рабочую комиссию по уточнению и определению 75 процентов рентабельных к использованию земель Государственного фонда сельхозугодий для производства и реализации сельскохозяйственной продукции сельхозкооперативами, семенными и племенными хозяйствами.
По результатам проведенного обследования необходимо предоставить в установленном порядке на праве бессрочного (без указания срока) пользования Минсельхозу 75 процентов рентабельных к использованию земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий.
Министерству сельского хозяйства поручено принять в бессрочное пользование указанные земли и обеспечить контроль за их использованием.
Органам местного самоуправления рекомендовано предоставлять в аренду земли Государственного фонда сельхозугодий после завершения вышеуказанных мероприятий.
Пресс-служба кабинета министров
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