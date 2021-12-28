Принято постановление кабинета министров «О развитии сельскохозяйственных кооперативов, семенных и племенных хозяйств»

Меры по развитию сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности

Местным государственным администрациям совместно с Министерством сельского хозяйства поручено создать рабочую комиссию по уточнению и определению 75 процентов рентабельных к использованию земель Государственного фонда сельхозугодий для производства и реализации сельскохозяйственной продукции сельхозкооперативами, семенными и племенными хозяйствами.

По результатам проведенного обследования необходимо предоставить в установленном порядке на праве бессрочного (без указания срока) пользования Минсельхозу 75 процентов рентабельных к использованию земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий.

Министерству сельского хозяйства поручено принять в бессрочное пользование указанные земли и обеспечить контроль за их использованием.

Органам местного самоуправления рекомендовано предоставлять в аренду земли Государственного фонда сельхозугодий после завершения вышеуказанных мероприятий.

Пресс-служба кабинета министров