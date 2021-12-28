Нацбанк провел очередную крупную интервенцию

Всего за текущий год Нацбанком всего реализовано $702 млн 950 тыс.
Национальный банк 27 декабря продал на валютном рынке $69 млн 950 тыс. Об этом сообщается на сайте финансового регулятора.
Это уже 15-я интервенция с начала года. Самую крупную интервенцию Нацбанк провел 7 декабря, продав $71,3 миллиона.
Всего за текущий год Нацбанком всего реализовано $702 млн 950 тыс.
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