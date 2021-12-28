Садыр Жапаров вылетел в Россию для участия в неформальной встречи глав государств СНГ

Жапаров вылетел в Россию для участия в неформальной встречи глав государств СНГ
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 28 декабря, с рабочим визитом вылетел в город Санкт-Петербург (Российская Федерация) для участия в неформальной встрече глав государств — участников Содружества Независимых Государств.
В составе делегации Кыргызской Республики:
- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
- заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Гульнара-Клара Самат.
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