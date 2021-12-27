Пограничники КР задержали контрабанду на 1,5 млн сомов на границе с Таджикистаном

Со слов водителей, груз был предназначен для дальнейшего провоза на территорию Таджикистана.
Пограничники Кыргызстана задержали контрабанду на 1,5 млн сомов на границе с Таджикистаном, сообщает Управление информации и коммуникаций Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.
С 24 по 26 декабря 2021 года в Лейлекском районе Баткенской области были пресечены несколько фактов провоза грузов через границу контрабандным путем.
26 декабря военнослужащие ВВ МВД КР совместно с пограничниками в рамках противодействия контрабандной деятельности несли службу в местности Ак-Сарай Лейлекского района Баткенской области, задержали автомашину Мерседес-Бенц Спринтер под управлением гражданина КР «У.А.» 1995 года рождения.
Военнослужащим Внутренних войск пришлось применить оружие – три раза выстрелить в воздух, чтобы остановить транспортное средство.
В ходе досмотра автомобиля был обнаружен груз – 20 рулонов материала для пошива. У водителя отсутствовали необходимые документы на груз.
По предварительным данным, груз был предназначен для дальнейшей переправки на территорию Таджикистана.
Ранее, 24 декабря, в местности Ак-Сарай на участке автодороги Катта-Туз – Арка Лейлекского района Баткенской области пограничники Лейлекского пограничного отряда задержали три автомашины Мерседес-Бенц Спринтер под управлением граждан Кыргызской Республики.
В ходе досмотра автомобилей пограничники обнаружили 230 рулонов материала для пошива и 4 тюка с одеждой без соответствующих документов.
Со слов водителей, груз был предназначен для дальнейшего провоза на территорию Таджикистана.
По предварительным данным, общая стоимость задержанных грузов составила более 1 500 000 сомов.
В обоих случаях после оформления соответствующих документов водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Источник: Кабар
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