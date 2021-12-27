ЦИК зарегистрировала 33 новых депутата ЖК по одномандатным округам – список

Центризбирком зарегистрировала 33 депутата Жогорку Кенеша, которые выиграли по одномандатным избирательным округам.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, им будут вручены удостоверения и нагрудной значок установленного образца.

Так, зарегистрированы:

1. Ажибаев Чынгыз Ильяскожоевич – по Лейлекскому одномандатному избирательному округу №1;

2. Ражабалиев Нурлан Аскаралиевич – по Баткенскому одномандатному избирательному округу № 2;

3. Атажанов Ырысбек Ысламович – по Кадамжайскому одномандатному избирательному округу № 3;

4. Бакиров Омурбек Мирзараимович – по Кок-Жарскому одномандатному избирательному округу № 4;

5. Коргонбай уулу Жусупбек – по Ноокатскому одномандатному избирательному округу № 5;

6. Нурбаев Жалолидин Паязидинович – по Араванскому одномандатному избирательному округу № 6;

7. Осмонов Айбек Жапарович – по Ошскому одномандатному избирательному округу № 7;

8. Алимбеков Нурбек Каарыевич – по Толойконскому одномандатному избирательному округу № 8;

9. Матраимов Искендер Исмаилович – по Кара-Суйскому одномандатному избирательному округу № 9;

10. Толонов Данияр Эрмекович – по Куршабскому одномандатному избирательному округу № 10;

11. Примов Улан Бердибаевич – по Алайскому одномандатному избирательному округу № 11;

12. Сатыбалдиев Эльмурза Ракиевич – по Узгенскому одномандатному избирательному округу № 12;

13. Икрамов Тазабек Икрамович – по Сузакскому одномандатному избирательному округу № 13;

14. Ташиев Шаирбек Кыдыршаевич – по Жалал-Абадскому одномандатному избирательному округу № 14;

15. Алтынбеков Айбек – по Базар-Коргонскому одномандатному избирательному округу № 15;

16. Сыдыков Бактыбек Усенович – по Ноокенскому одномандатному избирательному округу № 16;

17. Шакиев Нурланбек Тургунбекович – по Аксыйскому одномандатному избирательному округу № 17;

18. Турсунбаев Азизбек Атакозуевич – по Ала-Букинскому одномандатному избирательному округу № 18;

19. Сулайманов Кундузбек Кошалиевич – по Токтогульскому одномандатному избирательному округу № 19;

20. Джумабеков Дастанбек Артисбекович – по Манасскому одномандатному избирательному округу № 20;

21. Чойбеков Бактыбек Каныбекович – по Таласскому одномандатному избирательному округу № 21;

22. Азыгалиев Нурланбек Асанбекович – по Жайылскому одномандатному избирательному округу № 22;

23. Ханджеза Карим Лемзарович – по Московскому одномандатному избирательному округу № 23;

24. Кенжебаев Аманкан Батырбекович – по Сокулукскому одномандатному избирательному округу № 24;

25. Атамбаев Сеидбек Алмазбекович – по Аламудунскому одномандатному избирательному округу № 25;

26. Абиров Жаныбек Болотбекович – по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26;

27. Бекешев Дастан Далабайевич – по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 28;

28. Таштанбеков Акбокон Дукенович – по Ысык-Атинскому одномандатному избирательному округу № 30;

29. Самыйкожо Мирлан – по Кочкорскому одномандатному избирательному округу № 32;

30. Бакасов Улан Болотбекович – по Нарынскому одномандатному избирательному округу № 33;

31. Малиев Арсланбек Касымакунович – по Жети-Огузскому одномандатному избирательному округу № 34;

32. Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич – по Ак-Суйскому одномандатному избирательному округу № 35;

33. Сарбагышев Максатбек Канатбекович – по Иссык-Кульскому одномандатному избирательному округу № 36.

Источник: Кабар