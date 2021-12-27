На месте гостиницы «Иссык-Куль» построят новый административный комплекс госзначения

В Управлении делами президента КР рассказали, почему сносят гостиницу «Иссык-Куль» и что будет на ее месте.

Как отмечается, гостиница «Иссык-Куль» была построена в 1984 году и перестала функционировать с 2007 года. На протяжении нескольких лет велись переговоры со многими инвесторами, в том числе и иностранными, чтобы сохранить здание, сделать полную реконструкцию для дальнейшей эксплуатации в качестве современной гостиницы, отвечающей международным стандартам. Предлагали инвестировать также и крупным гостиничным сетям.

Однако никто не изъявил желания вкладывать инвестиции. В результате в течение 13-14 лет гостиница простаивала и постепенно разрушалась.

Практически все здания государственных учреждений были построены в 50-х годах прошлого века и требуют постоянного ремонта и реконструкции. Более того за годы независимости Кыргызстана не было построено ни одного административного здания государственного значения.

Для более рационального использования средств, для разгрузки автомобильных дорог и улучшения эстетического вида столицы, было принято решение построить на месте гостиницы «Иссык-Куль» новый административный комплекс государственного значения. В настоящее время целевое назначение рассматривается.

Снос проводит государственное предприятие «Кыргызстройсервис». Строительство будет проводить вновь созданная указом президента КР Государственная дирекция по строительству, реконструкции социально-экономических и административных объектов при Управлении делами Президента КР без привлечения иностранных инвесторов.

Источник: Кабар