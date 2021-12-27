На месте гостиницы «Иссык-Куль» построят новый административный комплекс госзначения

В Управлении делами президента КР рассказали, почему сносят гостиницу «Иссык-Куль» и что будет на ее месте.
Как отмечается, гостиница «Иссык-Куль» была построена в 1984 году и перестала функционировать с 2007 года. На протяжении нескольких лет велись переговоры со многими инвесторами, в том числе и иностранными, чтобы сохранить здание, сделать полную реконструкцию для дальнейшей эксплуатации в качестве современной гостиницы, отвечающей международным стандартам. Предлагали инвестировать также и крупным гостиничным сетям.
Однако никто не изъявил желания вкладывать инвестиции. В результате в течение 13-14 лет гостиница простаивала и постепенно разрушалась.
Практически все здания государственных учреждений были построены в 50-х годах прошлого века и требуют постоянного ремонта и реконструкции. Более того за годы независимости Кыргызстана не было построено ни одного административного здания государственного значения.
Для более рационального использования средств, для разгрузки автомобильных дорог и улучшения эстетического вида столицы, было принято решение построить на месте гостиницы «Иссык-Куль» новый административный комплекс государственного значения. В настоящее время целевое назначение рассматривается.
Снос проводит государственное предприятие «Кыргызстройсервис». Строительство будет проводить вновь созданная указом президента КР Государственная дирекция по строительству, реконструкции социально-экономических и административных объектов при Управлении делами Президента КР без привлечения иностранных инвесторов.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!