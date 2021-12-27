Политика Равшана Джеенбекова отпустили из-под стражи.
Об этом сообщил его адвокат Замир Жоошев.
Напомним, Первомайский райсуд 22 декабря на заседании по делу о Кой-Ташских событиях не стал продлевать арест Фариду Ниязову и Равшану Джеенбекову. Защита обвиняемых тогда просила продлить срок судебного разбирательства, а также изменить меру пресечения на несвязанное с лишением свободы, так как 27 декабря истекает срок годичного содержания фигурантов под стражей.
Суд не продлил меру пресечения всем фигурантам, кроме экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Источник: bulak.kg
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