Равшана Джеенбекова отпустили из-под стражи

Политика Равшана Джеенбекова отпустили из-под стражи.

Об этом сообщил его адвокат Замир Жоошев.

Напомним, Первомайский райсуд 22 декабря на заседании по делу о Кой-Ташских событиях не стал продлевать арест Фариду Ниязову и Равшану Джеенбекову. Защита обвиняемых тогда просила продлить срок судебного разбирательства, а также изменить меру пресечения на несвязанное с лишением свободы, так как 27 декабря истекает срок годичного содержания фигурантов под стражей.

Суд не продлил меру пресечения всем фигурантам, кроме экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Источник: bulak.kg