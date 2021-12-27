В колониях Кыргызстана за этот год изъяли более 120 кг наркотиков

Служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции на коллегии подвела итоги оперативно-служебной и финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.
Как сообщает пресс-служба СИН, в работе коллегии приняли участие первый заместитель секретаря Совета безопасности Замирбек Надырбеков, заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков, председатель СИН Аскат Эгембердиев, руководители и личный состав СИН.
Как озвучено на коллегии, за отчетный период 2021 года в учреждениях СИН изъято различных наркотических средств – 126 кг 660 гр 862 млг.
В рамках соответствующих профилактических мероприятий 10 осужденных отреклись от идей религиозно-экстремистского и террористического толка.
В результате проведенных ОРМ «Качкын» установлено и задержано во взаимодействии со СКМ МВД КР – 89 разыскиваемых осужденных, из них установлено – 44 разыскиваемых осужденных, фактически задержаны сотрудниками оперативно-мобильных групп СИН – 45 разыскиваемых осужденных.
По итогам служебной деятельности за 2021 год выбраны лучшие сотрудники по службам в номинации: “Лучший оперативный сотрудник”, “Лучший сотрудник режима и надзора”, “Лучший сотрудник воспитательной службы”, “Лучший сотрудник специального отдела”, “Лучший сотрудник дежурной части”, “Лучший сотрудник по кадрам”, “Лучший сотрудник финансово-хозяйственной службы”, “Лучший сотрудник медицинской службы”, “Лучший сотрудник следственного изолятора”, “Лучший сотрудник колоний-поселений”.
В учреждениях СИН осужденные набраны в ПУ на 2021 — 2022 учебные годы в количестве – 1 тыс. 51, в 6 профессиональных училищах по 22 специальностям, востребованных на рынке труда.
В системе УИС действует общеобразовательная школа при учреждении №14.
Социальная помощь при освобождении оказана 5 осужденным. Социальная работа за 2021 год, согласно показателям отчетности социальных работников учреждений в сравнении с предыдущими годами велась удовлетворительно. Отмечается рост по полученным ПИН-кодам, по отправке запросов в целях поиска утерянных документов и их приобщения в личные дела осужденных, а также в восстановлении и укреплении родственных связей осужденных.
Согласно плана по развитию производства и сельскохозяйственной направленности учреждений СИН и ГП «Келечек» на 2021 открыты пять новых производственных участков:
— в ГП “Келечек” открыт цех по выпуску брусчатки;
— в учреждении № 2 – участок по изготовлению лотков для куриных яиц;
— на территории учреждения № 3 ГП «Келечек» открыт цех по убою кур;
— в учреждении № 27 – участок по изготовлению сувенирных изделий и натуральной кожи, и войлока;
— в учреждении № 42 открыт цех по выпуску хозяйственного мыла.
Важнейшим аспектом деятельности ГСИН на 2022 год является реализация:
— стратегии развития УИС КР на 2018-2023 года, утвержденной постановлением ПКР 15 октября 2018 года;
— обеспечения стабильной обстановки в учреждениях СИН, не допущения массовых проявлений недовольств со стороны спецконтингента;
— своевременного завершения весенне-поливных работ;
— недопущения проникновения на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы короновирусной инфекции;
— своевременной подготовки к осенне-зимнему периоду на 2022-2023 годы учреждений ГСИН;
— совершенствование кадровой политики уголовно — исполнительной системы;
— улучшение условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, в том числе несовершеннолетних;
— расширение трудовой терапии осужденных, посредством развития производства;
— усиления работы по паспортизации осужденных;
— применение мер, направленных на ликвидацию коррупционных рисков;
— усиление взаимодействия и международного партнерства.
Источник: reporter.kg
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