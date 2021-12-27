В Кыргызстане впервые создадут стабилизационный фонд.
Его уставной капитал составит 17 миллиардов сомов. Об этом сообщил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.
По его словам, государство в полной мере выполняет свои социальные обязательства.
"Увеличены размеры пенсий, заработной платы для сотрудников культурной сферы, органов внутренних дел и норма продовольственных пайков военнослужащих, планируется повышение заработной платы учителей", - отметил Жапаров.
Также глава кабмина подчеркнул, что посредством выхода из теневой экономики будут увеличены налоговые поступления в государственный бюджет.
"Кабинет министров не увеличивает размер налогов и не вводит дополнительные налоги. Единственное требование государства – платить налоги в бюджет, не скрывая их истинный размер. К примеру, количество налоговых отчислений, поступающих от алкогольной сферы, уменьшается с каждым годом. При этом спрос, а также количество выпускаемой алкогольной продукции, увеличивается. Следовательно, разница налоговых поступлений идет не в казну, а скрывается. Мы выступаем против такого. Все налоговые поступления должны идти в государственный бюджет", - подчеркнул Акылбек Жапаров добавив, что сокрытие налогов будет восприниматься как госизмена.
Источник: vb.kg
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