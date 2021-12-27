Nature: Коронавирус может размножаться в тканях за пределами дыхательной системы и сохраняться в организме более 7 месяцев

Несмотря на широкое распространение SARS-CoV-2 в организме, эксперты наблюдали незначительное воспаление или прямую вирусную цитопатологию за пределами легких.
Коронавирус может распространяться по всему организму человека и сохраняться в нем в течение нескольких месяцев. К такому выводу пришли ученые Национальных институтов здоровья США, их исследование опубликовано в журнале Nature.
Специалисты отметили, что COVID-19 вызывает полиорганную дисфункцию при острой инфекции, с продолжительными симптомами, которые испытывают некоторые пациенты, называемые постострыми последствиями SARS-CoV-2 (PASC): вирус продолжает влиять на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы.
Чтобы выяснить, насколько широко коронавирус распространяется за пределами дыхательного аппарата и в течение какого времени покидает организм, ученые вскрыли и изучили тела 44 инфицированных.
По словам исследователей, SARS-CoV-2 широко распространяется по телу человека даже в случаях, когда COVID-19 протекает в бессимптомной или легкой форме. Ученые выяснили, что уже на начальных стадиях заболевания вирус размножается в тканях за пределами дыхательной системы и может сохраняться в организме более 7 месяцев.
«Кроме того, мы обнаружили РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических локаций, включая участки мозга, по истечении до 230 дней с появления первых симптомов», — отмечается в исследовании.
Несмотря на широкое распространение SARS-CoV-2 в организме, эксперты наблюдали незначительное воспаление или прямую вирусную цитопатологию за пределами легких.
Исследование находится на стадии рецензирования.
Источник: centralasia.media
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