Nature: Коронавирус может размножаться в тканях за пределами дыхательной системы и сохраняться в организме более 7 месяцев

Несмотря на широкое распространение SARS-CoV-2 в организме, эксперты наблюдали незначительное воспаление или прямую вирусную цитопатологию за пределами легких.

Коронавирус может распространяться по всему организму человека и сохраняться в нем в течение нескольких месяцев. К такому выводу пришли ученые Национальных институтов здоровья США, их исследование опубликовано в журнале Nature.

Специалисты отметили, что COVID-19 вызывает полиорганную дисфункцию при острой инфекции, с продолжительными симптомами, которые испытывают некоторые пациенты, называемые постострыми последствиями SARS-CoV-2 (PASC): вирус продолжает влиять на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы.

Чтобы выяснить, насколько широко коронавирус распространяется за пределами дыхательного аппарата и в течение какого времени покидает организм, ученые вскрыли и изучили тела 44 инфицированных.

По словам исследователей, SARS-CoV-2 широко распространяется по телу человека даже в случаях, когда COVID-19 протекает в бессимптомной или легкой форме. Ученые выяснили, что уже на начальных стадиях заболевания вирус размножается в тканях за пределами дыхательной системы и может сохраняться в организме более 7 месяцев.

«Кроме того, мы обнаружили РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических локаций, включая участки мозга, по истечении до 230 дней с появления первых симптомов», — отмечается в исследовании.

Несмотря на широкое распространение SARS-CoV-2 в организме, эксперты наблюдали незначительное воспаление или прямую вирусную цитопатологию за пределами легких.

Исследование находится на стадии рецензирования.



Источник: centralasia.media