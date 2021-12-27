Меняются миграционные правила. Кыргызстанцам в России придется сдавать анализы на проказу и сифилис
На этой неделе практически для всех трудовых мигрантов, в том числе из Кыргызстана поменяются правила въезда в Россию. Граждане стран ЕАЭС, за исключением белорусов, должны будут в течение месяца после пересечения границы предоставить МВД результаты тестирования на опасные инфекции — сифилис, проказу, ВИЧ, коронавирус и др. Подробности сообщает «Коммерсантъ».
Проходить медицинское обследование мигрантам придется ежегодно, а выявление инфекции будет поводом для выдворения из страны.
Поправки в миграционное законодательство России вступают в силу уже 29 декабря.
С этого числа все граждане стран ЕАЭС старше семи лет должны в течение месяца после приезда в Россию предоставить МВД медицинские справки — с результатами проверки на наркотики и наличие инфекционных заболеваний, в частности туберкулеза, лепры (проказы), сифилиса, ВИЧ и COVID-19. Предполагается, что они будут действовать год — после этого анализы придется сдавать заново.
«Сейчас нет документа, который регламентирует конкретный срок, но в ближайшее время он появится»,— сказал “Ъ” президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.
Издание отмечает, что Россия является единственной в Европе страной, которая депортирует иностранцев только на основании их ВИЧ-статуса или при наличии других инфекций. Такие санкции предусмотрены всего в 16 странах мира.
Региональной экспертной группы по здоровью мигрантов в Восточной Европе и Центральной Азии (ВЕЦА) Даниил Кашницкий.— Есть около 2,5 млн граждан стран ЕАЭС, которые приезжают в Россию жить и работать, и для них нет никакого требования по инфекционному контролю. Но требование о нежелательном пребывании эпидемиологически неоправданно, так как все инфекции из списка, кроме ВИЧ, поддаются лечению. А ВИЧ можно контролировать с помощью АРВ-терапии».
При этом, эксперт отмечает, что многие мигранты заражаются ВИЧ-инфекцией, находясь миграции в России.
Вадим Коженов соглашается, что мигрантов с ВИЧ «правильнее» было бы не выдворять, а обеспечивать таблетками — ведь центры СПИД их родных стран готовы предоставлять терапию. «Но это касается только ВИЧ. Если мы говорим про другие инфекции, например про сифилис, такого механизма нет»,— подчеркивает эксперт.
Источник: reporter.kg
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