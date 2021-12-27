Какие страны покупают кыргызское золото?

Снижение экспорта обусловлено сокращением поставок в Великобританию.
По официальным данным, Кыргызстан в январе - октябре текущего года экспортировал 5 тонн золота. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поставки драгоценного металла в реальном весе за границу снизились более чем в три раза.
Снижение экспорта обусловлено сокращением поставок в Великобританию. Если в январе - октябре 2020 года Кыргызстан отправил в Соединенное Королевство 15,4 тонны золота, то в аналогичном периоде текущего года чуть более 4 тонн. Также небольшие объемы драгметалла республика отправляла в Турцию - 4,5 кг, в 2021 году объем поставок туда вырос до 28,4 кг.
Кроме того, в 2021 году Кыргызстан продавал золото России (33 кг), Италии (27 кг) и Швейцарии (898,6 кг)
Источник: vb.kg
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