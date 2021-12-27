В этом году в КР произошло на 23% больше ДТП, чем в прошлом

В Кыргызстане увеличилось количество случаев ДТП.

Об этом сообщил глава МВД Улан Ниязбеков, отчитываясь перед кабмином о проделанной за год работе.

Согласно информации, за 11 месяцев прошлого года было зарегистрировано 5 тыс. 545 ДТП, а в этом году — 6 тыс. 820, что на 22,9% больше.

Из числа пострадавших в ДТП 30% составляют водители, 70% — пассажиры.

«Можно сказать, что основной причиной ДТП является то, что более 60% водителей не проходили надлежащее обучение, но смогли получить водительское удостоверение. За последние 3 года общий ущерб от дорожно-транспортных происшествий составил 12 млрд 761 млн сомов гражданам, включая государство», — сказал министр.

Он отметил, что ранее при проверке 235 автошкол было установлено, что 135 из них не соответствуют требованиям. В настоящее время существует 274 автошколы, из них 209 частных и 65 государственных.

«Это все потому, что все разрешительные и регистрационные функции, в том числе разрешения на право управления транспортным средством, находились в одном из госорганов», — считает Улан Ниязбеков.

В настоящее время проходит процедура передачи МВД госпредприятия «Унаа», а также функций по проведению и приему квалификационных экзаменов на право управления авто, выдачи водительских удостоверений, лицензирования деятельности в сфере пассажирских перевозок.

Источник: bulak.kg