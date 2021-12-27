Мэрия Бишкека отменила корпоративы. Деньги пойдут на благотворительность

Столичная мэрия в этом году решила не проводить новогодние корпоративы.

Собранные деньги пожертвуют на благотворительность. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, Управление капитального строительства при мэрии закупило средства поддержания чистоты и гигиены, а также ткань для пошива постельного белья для муниципального предприятия «Коломто».

А общественно-государственное управление капитального строительства подарило Центру детства «Элистан» сертификат на 10 тысяч сомов на приобретение книг.

Управление физической культуры и спорта мэрии города Бишкек подарили ковер и телевизор центру социальной адаптации детей.

«ПЭУ «Бишкекводоканал» вручил подарки городскому многопрофильному медико-социальному реабилитационному центру для лиц с ограниченными возможностями. Центру вручена стиральная машина и пылесосы, а детям сладкие новогодние подарки», – пишет пресс-служба.

Источник: reporter.kg