Мэрия Бишкека отменила корпоративы. Деньги пойдут на благотворительность

Столичная мэрия в этом году решила не проводить новогодние корпоративы.
Собранные деньги пожертвуют на благотворительность. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
По ее данным, Управление капитального строительства при мэрии закупило средства поддержания чистоты и гигиены, а также ткань для пошива постельного белья для муниципального предприятия «Коломто».
А общественно-государственное управление капитального строительства подарило Центру детства «Элистан» сертификат на 10 тысяч сомов на приобретение книг.
Управление физической культуры и спорта мэрии города Бишкек подарили ковер и телевизор центру социальной адаптации детей.
«ПЭУ «Бишкекводоканал» вручил подарки городскому многопрофильному медико-социальному реабилитационному центру для лиц с ограниченными возможностями. Центру вручена стиральная машина и пылесосы, а детям сладкие новогодние подарки», – пишет пресс-служба.
Источник: reporter.kg
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