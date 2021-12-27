Задержан глава управления «Кадастра» по Бишкеку

В ходе досудебного производства, были проведены обысковые мероприятия по месту жительства и работы указанного лица, в результате которых обнаружены документы, могущие послужить доказательной базой.
Задержан начальник управления Геоинформационных систем и информационных технологий ГУ «Кадастр» по Бишкеку Т.Б.. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.
ГКНБ в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных п.1 ст.319 (УК КР от 2017 года) по факту незаконного перепрофилирования и продажи сельскохозяйственных земель под участки ИЖС, в СИЗО ГКНБ КР водворен начальник управления Геоинформационных систем и информационных технологий ГУ «Кадастр» Т.Б..
В ходе досудебного производства, были проведены обысковые мероприятия по месту жительства и работы указанного лица, в результате которых обнаружены документы, могущие послужить доказательной базой.
По данным фактам ранее в СИЗО ГКНБ были водворены бывшие руководители филиала ГУ «Кадастр» Кара-Сууйского района Б.Б. и Ш.С., бывший глава а/а Нариман И.Г., глава а/а Нариман Н.Х., член коррупционной группы М.С. и и.о. директора филиала ГУ «Кадастр» по Кара-Кульджинскому району А.М.Ж..
Источник: reporter.kg
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