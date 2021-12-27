Реализация угля с Кара-Кече временно приостановлена до 10 января 2022

В Кыргызстане временно приостановлена реализация угля с месторождения Кара-Кече в Нарынской области.
Как сообщили в государственном предприятии "Кыргыз комур", это связано с уборочными работами на карьере и проведением разведки нового пласта угля.
"За четыре месяца мы добыли 500 тысяч тонн угля. Это рекордный показатель за всю историю отечественной угольной промышленности. Но теперь, для того чтобы и дальше осуществлять запасы, необходимо провести очистительные работы, разработать новый огромный пласт угля. Для этого нужно время. Кроме того, без остановки и перебоя продолжается выдача угля для ТЭЦ Бишкека. Полная реализация топлива возобновится после 10 января 2022 года",- сообщила vb.kg помощник директора ГП "Кыргыз комур" Жийдегуль Зоотпекова.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!