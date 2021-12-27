Из России вернули троих маленьких кыргызстанцев, оставшихся без попечения родителей

Посольством также оформлены соответствующие документы, необходимые для возвращения детей на родину.
Прошел третий этап репатриации (возвращения) на родину несовершеннолетних граждан Кыргызстана, оставшихся без попечения родителей на территории России.
По данным посольства КР в РФ, в рамках мероприятия посольством совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции возвращены на родину из городов Самара, Орел, Москва трое несовершеннолетних граждан КР.
Посольством также оформлены соответствующие документы, необходимые для возвращения детей на родину.
Источник: bulak.kg
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