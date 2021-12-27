Свыше 4,6 тыс. бишкекчан могут остаться без света на Новый год

В ОАО призывают абонентов во избежание неудобств своевременно оплачивать счета за электроэнергию.

С 27 декабря автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии ОАО «Северэлектро» произведет в Бишкеке дистанционное отключение более 4 тыс. 600 абонентов.

По данным компании, общая дебиторская задолженность абонентов по городу составила более 14,1 млн сомов.

В ОАО призывают абонентов во избежание неудобств своевременно оплачивать счета за электроэнергию.

Источник: bulak.kg