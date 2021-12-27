Прокуратура выявила сговор частников и сотрудников ФОМС по финансированию гемодиализа

В Бишкеке выявили незаконной использование аппаратов искусственной почки.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Как сообщили в ведомстве, прокуратура Бишкека провела по обращению представителей ОО "Объединение гемодиализных больных" проверку по качеству медицинских услуг гемодиализным больным, качеству аппаратов искусственной почки, законности регистрации, выдачи сертификатов АИП и ввоза их на территорию республики.
Как выяснилось, ответственные сотрудники Бишкекского территориального управления Фонда обязательного медицинского страхования (БТУ ФОМС), несмотря на отсутствие разрешительных документов на использование аппаратов искусственной почки, обеспечивали незаконное финансирование услуг обязательного медицинского страхования по проведению гемодиализа частными медицинскими учреждениями.
Кроме этого, в ряде негосударственных медучреждений аппараты искусственной почки использовались без подтверждения качества и безопасности.
Проверка выявила сговор сотрудников БТУ ФОМС и работников негосударственных медучреждений, которые получали финансирование гемодиализа согласно предоставленных ими данных о количестве пациентов и сеансов выше установленной нормы.
Надзорный орган возбудил уголовное дело по статьям "Злоупотребление должностным положением", "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций".
Источник: kaktus.kg
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