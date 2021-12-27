Пограничники на границе с Таджикистаном несут службу в усиленном режиме

«Ночь прошла спокойно, без происшествий»
Подразделения Пограничной службы ГКНБ, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке границы в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.
Сообщается также что по состоянию на 11:00 26 декабря 2021 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная.
«Ночь прошла спокойно, без происшествий», – пишет ГКНБ.
Источник: reporter.kg
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