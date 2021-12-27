Таджикистан выставил на границу с Кыргызстаном миномёт

Состоялась встреча начальников погранзастав обеих стран, которые для стабилизации обстановки выставили дополнительные наряды.

Вчера примерно в полдень пограничники Таджикистана выставили миномёт напротив кыргызские сел Максат и Дамба. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

Известно что в 20 часов несколько граждан Таджикистана на автодороге Ош–Баткен– Исфана в местности Эки-Таш закидали камнями автомашины кыргызстанцев. Прибывшему на место начальнику погранзаставы «Кок-Таш» пришлось стрелять в воздух. После этого граждане соседней страны убежали. Пострадавших среди наших граждан нет. С таджикской стороны на границе скопились военнослужащие.

При этом отмечается что обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная.

Состоялась встреча начальников погранзастав обеих стран, которые для стабилизации обстановки выставили дополнительные наряды.

Таджикская сторона заверила, что ищет людей, причастных к инциденту.

«Подразделения, дислоцированные на этом участке госграницы, переведены на усиленный вариант несения службы. Погранслужба ГКНБ КР отслеживает и контролирует обстановку», — сообщили в ведомстве.

Источник: reporter.kg