Кримавторитет Дженго остается в СИЗО ГКНБ. На этом настояла прокуратура

Кадырбека Досонова должны были освободить еще вчера.
Член ОПГ Кадырбек Досонов, известный как Дженго, остается в СИЗО ГКНБ КР. Об этом Kaktus.media сообщила его адвокат Назгуль Суйунбаева.
"Кадырбека Досонова должны были освободить еще вчера. Однако до сих пор его незаконно держат в СИЗО ГКНБ. Сегодня выяснилось, что прокуратура внесла в суд новое ходатайство о том, чтобы моего подзащитного содержали под стражей. Я считаю, что ГКНБ намеренно не выпускает его из СИЗО, чтобы получить новое постановление суда", - сказала Суйунбаева.
Напомним, ранее появилась информация, что суд изменил меру пресечения кримавторитету по прозвищу Дженго на домашний арест. Его обвиняют в легализации преступных доходов. В феврале он сам явился в управление ГКНБ по Ошу, и его задержали. Решением Первомайского районного суда Бишкека Дженго взяли под стражу. Адвокат Назгуль Суйунбаева сообщала тогда, что ее подзащитного сильно избили.
Источник: Кактуз
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