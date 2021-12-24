Сколько потратили в этом году на выборы и референдумы? Цифра дня

На выборы депутатов Жогорку Кенеша планировалось потратить 596 млн 657 тыс. сомов.
В 2021 году прошло много выборных процессов. За один год страна выбирала президента, новый состав Жогорку Кенеша, местных депутатов и провела два референдума. Так во сколько все это же обошлось государственной казне?
Kaktus.media решил подсчитать затраты на голосование.
Досрочные выборы президента обошлись в 507 млн 248,1 тыс. сомов, а референдум по изменению формы правления в январе 2021 года - в 30 млн 772 тыс. сомов.
11 апреля 2021 года в Кыргызстане состоялся еще один референдум по принятию нового проекта Конституции. На него было потрачено 55 млн 642 тыс. сомов.
Тогда же состоялись выборы депутатов местных кенешей. Это обошлось госказне в 425 млн 234 тыс. сомов.
Но на этом местные выборы не закончились.11 июля прошли повторные выборы в Бишкеке, Оше и Токмаке.
На это было потрачено 48 млн 344 тыс. сомов.
На выборы депутатов Жогорку Кенеша планировалось потратить 596 млн 657 тыс. сомов. Итоги цифр не подведены, потому что по факту данный выборный цикл не закончился. Центризбирком проведет повторные выборы как минимум по двум округам - Первомайскому и Свердловскому, по которым никто не выиграл.
По предварительным данным, на выборы и референдумы в 2021 году израсходовано 1 млрд 663,8 млн сомов.
Источник: Кактуз
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