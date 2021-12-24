Наталья Никитенко дала оценку работе уходящего парламента

Есть разные предложения, над которыми я думаю, разные планы.
Депутат 6-го созыва от фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко в интервью новостному агентству Sputnik дала оценку работе уходящего парламента.
"Я думаю, что использовать свои функции контроля, использовать свое сильное политическое слово у этого созыва были возможности. Но далеко не всегда, к сожалению, созыв пользовался ими. Конечно, это не может не вызывать сожаления и опасения за будущее нашей страны", - сказала Наталья Никитенко.
Кроме того, парламентарий поделилась тем, чем будет заниматься в будущем.
"Есть разные предложения, над которыми я думаю, разные планы. Сейчас я их обдумываю. Но я всегда останусь патриотом и активным гражданином с неравнодушной позицией по отношению к нашей стране", - заключила она.
Источник: vb.kg
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