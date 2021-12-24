В Кыргызстане закроют некоторые медицинские вузы? Комментарий АДС

По итогам консультаций общественность будет оповещена в обязательном порядке», — говорится в сообщении.
Работа комиссии по медицинским вузам еще не завершена, так как параллельно ведется проверка комиссии по линии Совета безопасности, сообщает пресс-служба Антикоррупционного делового совета при президенте КР.
«Никакие переговоры не ведутся ни с одним вузом по закрытию, тем более Министерство образования КР еще не представило документы по лицензионным соглашениям. По предварительным итогам работы Комиссии будут проведены общественные консультации с участием экспертов и специалистов других вузов, например, Кыргызско-Турецкого университета «Манас», АУЦА, Университета Ага-Хана, страновых экспертов ВОЗ, Швейцарского проект медицинского образования, признанных докторов и профессоров медицины, руководителей государственных и частных медицинских клиник, представителей Министерства здравоохранения, Министерства образования.
По итогам консультаций общественность будет оповещена в обязательном порядке», — говорится в сообщении.
Источник: Булак
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