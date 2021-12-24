Депутату Исе Омуркулову провели вторую операцию по пересадке печени

Депутату парламентской фракции СДПК Исе Омуркулову провели операцию в Турции.

Ему пересадили печень.

Как рассказал Kaktus.media депутат Сайдулла Нышанов, он разговаривал с коллегой 10 дней назад.

"Тогда, по его словам, ему должны были провести операцию через два-три дня. Но после этого я не связывался с ним", - рассказал парламентарий.

В секретариате СДПК подтвердили, что операция должна была состояться. Однако не сообщили точную дату.

Пользователь Facebook Адилет Калыгулов написал на своей странице, что операция длилась девять часов и завершилась успешно.

"По словам родственников Омуркулова, ему трансплантировали печень. Сейчас его состояние стабильное. В ближайшее время он вернется в Кыргызстан", - написал он, ссылаясь на супругу депутата. Она, как сообщили в секретариате СДПК, находится в Турции рядом с Омуркуловым.

Источник: Кактуз