Депутату Исе Омуркулову провели вторую операцию по пересадке печени

Депутату парламентской фракции СДПК Исе Омуркулову провели операцию в Турции.
Ему пересадили печень.
Как рассказал Kaktus.media депутат Сайдулла Нышанов, он разговаривал с коллегой 10 дней назад.
"Тогда, по его словам, ему должны были провести операцию через два-три дня. Но после этого я не связывался с ним", - рассказал парламентарий.
В секретариате СДПК подтвердили, что операция должна была состояться. Однако не сообщили точную дату.
Пользователь Facebook Адилет Калыгулов написал на своей странице, что операция длилась девять часов и завершилась успешно.
"По словам родственников Омуркулова, ему трансплантировали печень. Сейчас его состояние стабильное. В ближайшее время он вернется в Кыргызстан", - написал он, ссылаясь на супругу депутата. Она, как сообщили в секретариате СДПК, находится в Турции рядом с Омуркуловым.
Источник: Кактуз
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