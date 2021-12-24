В Кара-Балте закрылись сауны, где якобы работали проститутки

На видео автор просит правоохранительные органы обратить внимание на данную проблему.
ГУВД Чуйской области отреагировало на видео в соцсетях о том, что в одной из саун города Кара-Балта клиентов обслуживают около 25 девушек, которые предоставляют интимные услуги, а контролируют их работу другие женщины.
На видео автор просит правоохранительные органы обратить внимание на данную проблему.
Как сообщает пресс-служба ГУВД, в целях установления всех обстоятельств и полного и объективного расследования ОВД Сокулукского районом данный факт зарегистрирован в АИС ЕРП согласно ст. 160 (содействие проституции и разврату) УК КР. Было начато досудебное производство.
Сотрудниками милиции Чуйской области проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление притонов, оказывающих интимные услуги.
Отмечено, что сауны, указанные автором на видео, закрыты и не работают. Расследование продолжается.
Источник: reporter.kg
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