Объем теневой экономики в Кыргызстане составляет около 300 млрд сомов – ГНС

Объем теневой экономики в Кыргызстане может достигать порядка 300 млрд сомов.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил замглавы ГНС Бекболот Алиев.

«По данным Нацстаткома, размер теневой экономики у нас составляет 23-24%. Между тем, есть разные международные организации. По их оценкам, размер теневой экономики в Кыргызстане достигает 40%. Если наш ВВП сегодня составляет порядка 700 млрд сомов, то 40% — это 300 млрд сомов», — сказал он.

Напомним, на днях депутаты Жогорку Кенеша приняли новый Налоговый кодекс.

Ранее Бекболот Алиев заявлял, что предлагаемый проект Налогового кодекса направлен на приведение налогового законодательства КР в соответствие с современными экономическими условиями, дальнейшую цифровизацию налоговых процедур, создание равных условий для ведения бизнеса и сокращение теневой экономики.

Источник: Булак