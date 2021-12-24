Объем теневой экономики в Кыргызстане составляет около 300 млрд сомов – ГНС

Объем теневой экономики в Кыргызстане может достигать порядка 300 млрд сомов.
Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил замглавы ГНС Бекболот Алиев.
«По данным Нацстаткома, размер теневой экономики у нас составляет 23-24%. Между тем, есть разные международные организации. По их оценкам, размер теневой экономики в Кыргызстане достигает 40%. Если наш ВВП сегодня составляет порядка 700 млрд сомов, то 40% — это 300 млрд сомов», — сказал он.
Напомним, на днях депутаты Жогорку Кенеша приняли новый Налоговый кодекс.
Ранее Бекболот Алиев заявлял, что предлагаемый проект Налогового кодекса направлен на приведение налогового законодательства КР в соответствие с современными экономическими условиями, дальнейшую цифровизацию налоговых процедур, создание равных условий для ведения бизнеса и сокращение теневой экономики.
Источник: Булак
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