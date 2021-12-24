Срок действия загранпаспорта для несовершеннолетних увеличили

Министерство цифрового развития сообщает об изменении сроков действия общегражданского паспорта детей, не достигших 16-летнего возраста.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, согласно внесенным в законодательство изменениям, теперь срок действия общегражданского паспорта ребенка в возрасте от 0 до 1 года оформляется сроком на 2 года, а с 1 года до 16 лет - на 5 лет.

Ранее общегражданский паспорт на ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, оформлялся сроком на 3 года.

Для оформления общегражданского паспорта ребенку, не достигшему 16-летнего возраста, необходимо обратиться в ближайший ЦОН или отдел паспортизации и представить:

анкету-заявление (оформляется сотрудником территориального подразделения или ЦОНа);

свидетельство о рождении или выписку из актовой записи о рождении - при отсутствии данных в ЕГРН;

паспорта родителей или одного из родителей (если родитель является единственным, при наличии вступившего в законную силу судебного решения о лишении родительских прав одного из родителей, при наличии свидетельства о смерти одного из родителей, при отбывании наказания в местах лишения свободы одного из родителей, при наличии решения суда о признании одного из родителей безвестно отсутствующим, недееспособным, при нахождении одного из родителей в розыске) либо иных законных представителей лица, не достигшего 16-летнего возраста;

нотариально удостоверенное ходатайство родителей или законных представителей;

квитанцию об оплате.

Новые сроки действия загранпаспорта для детей.

Примечание

Если один из родителей заявителя является гражданином иностранного государства, представляется его нотариально заверенное согласие на оформление общегражданского паспорта для лица, не достигшего 16-летнего возраста.

Обязательным условием для оформления общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2020 года является регистрация адреса заявителя в АИС "АСБ" или информация о консульском учете либо штамп в общегражданском паспорте о постановке на консульский учет.

Источник: Кактуз