Мать и дочь посадили в СИЗО на год. За это время из-за кредита они лишились всех денег

В Kaktus.media обратилась жительница Канта Наркуль К., которая с дочерью находились в СИЗО почти год.

Теперь они могут остаться без дома, потому что до ареста оформили кредит и за это время лишились последних денег из-за ранее полученного кредита.

Предыстория

Наркуль рассказала, что она работала заведующей сектором УГНС Ысык-Атинского района. Вместе с дочерью они взяли кредит в размере 1,2 млн в "Кыргызкоммерцбанке" для ведения бизнеса. В качестве залога они оставили дом, оформленный на дочь женщины.

Также они занимали деньги у соседки. Общая сумма займов составила полтора миллиона сомов.

Женщина утверждает, что именно эта соседка позже подставила ее, из-за чего Наркуль и ее дочь 20 июля 2019 года задержала финансовая полиция по подозрению в вымогательстве взятки. И до 2 сентября 2020 года женщина с дочерью находились в СИЗО.

Проблемы с кредитом

Пока мать и дочь находились под стражей, им начислялись проценты и финансовые санкции по кредиту. Остаток основной суммы кредита, который они должны были оплатить, составил чуть более 900 тыс. сомов, а вместе со штрафами сумма достигла 1,4 млн сомов.

Чтобы выплатить кредит, Наркуль решила продать за 3,1 млн сомов дом.

Женщина готова выплачивать сумму кредита, но возмущена по поводу начисления штрафных санкций.

"Это форс-мажорные обстоятельства. Мы находились в СИЗО и не могли вовремя погашать кредит. Государство идет навстречу налогоплательщикам и списывает им проценты. Есть человеческий фактор, мы находились в СИЗО и не могли получать доходы", - добавила она.

Согласно решению Международного третейского суда при Торгово-промышленной палате от 7 мая 2021 года, Наркуль и ее дочь обязаны выплатить всю сумму, которую требует "Кыргызкоммерцбанк".

Тем не менее женщины надеются, что банк пойдет им навстречу.

Что говорит банк

Отметим, в "Кыргызкоммерцбанке" отказались давать контакты людей, ответственных за вопросы кредитования, и пообещали, что они сами свяжутся с редакцией.

Также Kaktus.media обратился за комментарием в Национальный банк. Здесь отметили, что по данному вопросу женщине нужно обращаться в отдел по защите прав потребителей, где рассматриваются спорные вопросы.

"Это специальный отдел, который рассматривает именно спорные вопросы. К сожалению, стандартного ответа не существует. У каждого потребителя они индивидуальные. Но все зависит от того, как составлен договор между комбанком и потребителем, если есть какие-либо выходы из ситуации, юристы подскажут, если нет, к сожалению, придется выполнить условия банка", - отметили в НБ КР.

Источник: Кактуз