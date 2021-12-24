Кримавторитета Дженго выпустят из СИЗО ГКНБ

Суд вынес решение освободить его из-под стражи.

Криминального авторитета Кадыра Досонова, известного как Дженго, подозревали в отмывании денег и незаконном захвате земельного участка. Суд вынес решение освободить его из-под стражи. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

По их словам, вчера, 23 декабря, судья Ошского горсуда вынес постановление об освобождении Досонова из СИЗО ГКНБ, куда он был водворен в феврале 2021 года.

Досонова обвиняют в легализации преступных доходов. В феврале он сам явился в управление ГКНБ по Ошу, и его задержали. Решением Первомайского районного суда Бишкека он был взят под стражу. Адвокат Назгуль Суйунбаева сообщала тогда, что ее подзащитного сильно избили.

Источник: Кактуз