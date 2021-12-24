В столице пройдет президентская елка

На мероприятие приглашены 1 тысяча 100 детей в возрасте от 8 до 14 лет из всех регионов страны.
Сегодня, 24 декабря, глава государства Садыр Жапаров примет участие в ежегодном, традиционном новогоднем представлении для детей, которое состоится в Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.
На мероприятие приглашены 1 тысяча 100 детей в возрасте от 8 до 14 лет из всех регионов страны. Среди них отличники учебы, победители олимпиад, международных конкурсов и турниров, воспитанники детских домов, дети этнических кыргызов из Малого и Большого Памира Афганистана, дети сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, дети из малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и др.
Новогодняя концертная, театрализованная программа будет транслироваться в прямом эфире ОТРК, на республиканских и областных телеканалах и на страницах в социальных сетях. Начало трансляции в 10:55 часов.
Источник: vb.kg
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