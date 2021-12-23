ГКНБ: Выявлен канал контрабандного ввоза лекарств и мобильных телефонов на территорию КР

На указанные виды товаров отсутствовали соответствующие документы, а также не были соблюдены обязательные условия транспортировки медикаментов.

22 декабря на контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка автодорожный» при попытке контрабандного ввоза медикаментов и мобильных телефонов была задержана автомашина марки «Вольво», под управлением гражданина КР М.М.К. Авто направлялось из России в южные регионы Кыргызстана.

По данным пресс-службы ГКНБ, в ходе досмотра авто были обнаружены медикаменты в количестве около 1500-2000 коробок и 348 мобильных телефонов, предварительно, на общую сумму свыше 50 млн. сомов.

Отмечается, что контрабанда была спрятана под коробками с растительным маслом.

«На указанные виды товаров отсутствовали соответствующие документы, а также не были соблюдены обязательные условия транспортировки медикаментов.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснения обстоятельств данного факта, в том числе на установление происхождения контрабандного груза и фактических владельцев», — отметили в ГКНБ.

Источник: bulak.kg