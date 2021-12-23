Кабмин решил не отдавать обслуживание ТЭЦ Бишкека казахстанской компании

Кабмин отказался сотрудничать с казахстанской компанией по закупке угля для ТЭЦ Бишкека.
Сообщается, что кабинет министров признал утратившим силу распоряжение от 18 октября 2021 года, согласно которому, было поручено ОАО «Электрические станции» заключить договоры с казахской компанией «Hampton Resources Limited»:
— о поставке проектного топлива, обогащенного угля Карагандинского месторождения марки «КО»;
— о передаче на обслуживание 10 котлоагрегатов Е-220, 5 котлоагрегатов БКЗ-160, комплектующих в работоспособном состоянии и другого оборудования ТЭЦ города Бишкек.
Напомним, согласно договору, казахская компания должна была поставлять на ТЭЦ Бишкека угольный концентрат марки «КО» из Карагандинской области.
Как сообщал в конце октября глава кабмина Акылбек Жапаров, на ТЭЦ Бишкека уже поступило 10 тыс. тонн обогащенного угля данной компании.
«Были проведены тестовые мероприятия и использовано порядка 5 тыс. тонн угля. По итогам было понятно, что обогащенный уголь эффективнее и экономнее в два раза. Мы приняли решение провести тестирование угля в течение месяца», — сказал он.
Источник: bulak.kg
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