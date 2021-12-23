Аида Касымалиева назначена постоянным представителем КР при ООН в Нью-Йорке

С 2016 года этот пост занимала Миргуль Молдоисаева.

Аида Касымалиева назначена постоянным представителем Кыргызстана при ООН в городе Нью-Йорк. Соответствующий указ подписал Садыр Жапаров, сообщает пресс-служба президента.

С 2016 года этот пост занимала Миргуль Молдоисаева.