(Видео) Продавцы рынка "Дордой" протестуют против установки кассовых аппаратов

Продавцы рынка "Дордой" вышли на протест против установки кассовых аппаратов.

Они требуют отменить этот пункт в новом Налоговом кодексе.

"В связи с пандемией и закрытием границ мы вынуждены выходить на работу и выживать. Неделями почина нет, но нам необходимо платить за аренду и патент. Мы против установки кассовых аппаратов, а за единый налоговый патент", - пояснили продавцы.

Они готовы выйти на бессрочный митинг и требовать отставки правительства.

Источник: Kaktus