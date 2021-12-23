Продавцы рынка "Дордой" вышли на протест против установки кассовых аппаратов.
Они требуют отменить этот пункт в новом Налоговом кодексе.
"В связи с пандемией и закрытием границ мы вынуждены выходить на работу и выживать. Неделями почина нет, но нам необходимо платить за аренду и патент. Мы против установки кассовых аппаратов, а за единый налоговый патент", - пояснили продавцы.
Они готовы выйти на бессрочный митинг и требовать отставки правительства.
Источник: Kaktus
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