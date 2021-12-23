Задержан подозреваемый в убийстве 9-летней Сумаи. Подробности жуткой истории

По предварительным данным, перед смертью ребенка связали скотчем и несколько дней держали в холодном подвале

Милиция задержала подозреваемого в похищении и убийстве 9-летней Сумаи. Об этом сообщает УВД Джалал-Абадской области.

В Сузакский РОВД 18 ноября обратился местный житель с заявлением об исчезновении дочери Сумаи. Сообщалось, что в тот день девочка в 12:40 вышла из дома и направилась в школу, а после пропала без вести.

Милиция вместе с представителями общественности проводила комплекс мер по установлению местонахождения пропавшей: проверялись гаражи, заброшенные здания, опрошены около 80 таксистов, обошли свыше 8 тысяч домовладений, проверили около 30 камер видеонаблюдения.

Местный житель 27 ноября сообщил милиции об обнаружении тела неизвестной девочки на берегу реки Кок-Арт близ села Арал. Тело обнаружено без верхней одежды, проведено опознание - это была пропавшая Сумая.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по ст. 130 «Убийство» УК КР. Назначены экспертизы.

Установлен подозреваемый в похищении и убийстве девочки. Задержан 48-летний житель Сузакского района, гражданин У.А.. Он проживал один, в разводе около 10 лет.

По предварительным данным, 18 ноября мужчина подкараулил Сумаю и обманом привел к себе домой. После этого на протяжении нескольких дней злоумышленник держал похищенную девочку в подвале своего дома. Имеются подтверждающие данные, что он издевался над ребенком, связал скотчем и держал в холоде. Через несколько дней девочка умерла. Позже с целью сокрытия следов преступления подозреваемый ночью вынес тело и выбросил на берегу реки. Одежду и школьные принадлежности сжег.

В настоящее время по данному факту проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Источник: vesti.kg