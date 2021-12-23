ГКНБ: Конфликт на Кара-Кече изначально возник между водителями. Спецназ уладил ситуацию

Водители попросили бойцов «Альфы» продолжить свою работу на месторождении
В пресс-центре ГКНБ предоставили Vesti.kg раазъяснения относительно произошедшего конфликта между водителями и бойцами спецназа «Альфа» на угольном месторождении Кара-Кече.
Как уточняется, изначально спор возник между шоферами, стоявшими в очереди за углем.
— Накануне в Кара-Кече в результате провокационных действий со стороны третьих лиц возник конфликт между водителями, стоявшими в очереди за углем, — пояснили в ГКНБ. — Сотрудники спецслужбы уладили недопонимание между водителями. Пострадавших нет. В этот же день с водителями были проведены разъяснительные беседы со стороны сотрудников силовых структур и местного самоуправления. Водители попросили спецназовцев продолжить свою деятельность на месторождении. Ситуация на Кара-Кече стабильная.
Между тем из собственных источников Vesti.kg стало известно, что в ходе инцидента прозвучал один предупредительный выстрел в воздух.
Источник: Вести
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