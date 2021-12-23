Таджикистан накажет своих военных, стрелявших в кыргызстанца

В ходе встречи таджикской стороне были продемонстрированы хронология и место произошедшего инцидента.

На месте инцидента — на участке автодороги Максат – Жаштык Лейлекского района Баткенской области 22 декабря состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана с пограничными представителями Таджикистана по факту применения оружия пограничниками РТ в отношении гражданина КР Б.М., сообщает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ.

В ходе встречи таджикской стороне были продемонстрированы хронология и место произошедшего инцидента.

Пограничные представители Республики Таджикистан полностью признали незаконность действий таджикских военнослужащих и неправомерность применения ими оружия. Пограничные представители Таджикистана заявили, что пограничники ПВ ГКНБ РТ, допустившие этот вопиющий факт, будут привлечены к ответственности.

Данный инцидент будет расследован со стороны Военной прокуратуры Республики Таджикистан.

Стороны договорились о проведении односторонних расследований произошедшего.

Кроме того, в ближайшее время будут проведены совместные занятия с начальниками пограничных застав Сторон по линии поведения пограничников КР и РТ на государственной границе.

По состоянию на 23 декабря обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная.

Источник: reporter.kg