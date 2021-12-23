Таджикистан накажет своих военных, стрелявших в кыргызстанца

В ходе встречи таджикской стороне были продемонстрированы хронология и место произошедшего инцидента.
На месте инцидента — на участке автодороги Максат – Жаштык Лейлекского района Баткенской области 22 декабря состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана с пограничными представителями Таджикистана по факту применения оружия пограничниками РТ в отношении гражданина КР Б.М., сообщает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ.
В ходе встречи таджикской стороне были продемонстрированы хронология и место произошедшего инцидента.
Пограничные представители Республики Таджикистан полностью признали незаконность действий таджикских военнослужащих и неправомерность применения ими оружия. Пограничные представители Таджикистана заявили, что пограничники ПВ ГКНБ РТ, допустившие этот вопиющий факт, будут привлечены к ответственности.
Данный инцидент будет расследован со стороны Военной прокуратуры Республики Таджикистан.
Стороны договорились о проведении односторонних расследований произошедшего.
Кроме того, в ближайшее время будут проведены совместные занятия с начальниками пограничных застав Сторон по линии поведения пограничников КР и РТ на государственной границе.
По состоянию на 23 декабря обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная.
Источник: reporter.kg
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